На Сумщине дали 13 лет убийце, который задушил соседку, разрубил тело и выбросил в реку Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 40-летнего мужчины, который задушил соседку, вынес тело в лес, разрубил, упаковал в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку.

Обвиняемый впервые был осужден в 2002 году за хулиганство, нарушение неприкосновенности жилища, нанесение телесных повреждений и попытку изнасилования. 7 лет он провел за решеткой. Около года находился на свободе и уже в 2010 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за угрозу убийством, грабеж, нанесение телесных повреждений и попытку изнасиловать малолетнего ребенка. Был освобожден в июле 2018 года. Именно таким криминальным прошлым его упрекала соседка, и поплатилась за это жизнью.

Событие произошло 4 июня 2019 года в с. Панасовка Липоводолинского района. Об исчезновении своей 33-летней сожительницы в день ее рождения сообщил в полицию местный житель. Во время проведения следственных действий и опроса местных жителей выяснилось, что последним женщину видел ранее неоднократно судимый сосед. Под давлением очевидных доказательств подозреваемый признался в убийстве женщины. Мужчина сообщил, что соседка начала упрекать его криминальным прошлым, он разозлился и, накинув ей на шею шнурок, задушил. Чтобы скрыть преступление и избежать наказания за содеянное, вынес тело в лес, разрубил, упаковал в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку. В указанном им месте полицейские нашли тело женщины.

По приговору суда от 26 марта 2021 обвиняемый признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.