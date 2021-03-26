Сумской ЦПАУ приостановил прием и выдачу биометрических паспортов Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», в связи с заменой оборудования, временно не осуществляет прием и выдачу биометрических документов.

Получить консультацию по паспортным вопросам готовности паспортных документов, которые подавались в ЦПАУ, можно по тел.: 70-10-05, (067) 5756980.