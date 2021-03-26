Сумские «слуги народа» снова выступали за стройку парковки вместо детской площадки Сегодня, 31 марта, проходит заседание сессии Сумского горсовета.

На нем депутат Анатолий Сагач повторно подал депутатский запрос о ситуации с детской площадкой жома по ул. Героев Крут, 40, на которой представители компании «Федорченко» собирается строить парковку для своих домов. Он просил собрать совещание с участием чиновников горсовета, представителей застройщика и жителей дома с целью объяснить ситуацию людям. Мэр Сум Александр Лысенко сразу ответил, что встречался с застройщиком, который сказал, что никто детскую площадку сносить не собирается.

Тем не менее с первого раза (на самом деле уже со второго, так как неделю назад г-н Сагач уже подавал такой запрос, тогда его не поддержали) запрос набрал всего 18 голосов. При этом ни одного голоса «за» не дали депутаты от фракции партии «Слуга народа».

Депутат попросил повторно поставить запрос на голосование, и тогда он набрал необходимый минимум – 22 голоса.

Напомним: основатель компании «Федорченко» Виктор Федорченко является главой областного совета, выбирался как раз от партии «Слуга народа».