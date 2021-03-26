В Сумах облэнерго снова пугает водоканал отключением света АО «Сумыоблэнерго» планирует прекратить распределение электрической энергии КП СГС «Горводоканал» за долги.

Распределительная компания в срок, определенный законодательством, предупредила КП Сумского городского совета «Горводоканал» о прекращении предоставления услуг по распределению электрической энергии. Отключение планируется в среду, 7 апреля. Причина отключения остается такой же, как и в предыдущие разы - долги коммунального предприятия перед АО «Сумыоблэнерго».

Общество уже не раз сообщало КП СГС «Горводоканал» и подчеркивало необходимость своевременной оплаты услуг по распределению электрической энергии, но долги по-прежнему, растут. С начала 2021 года размер текущих долгов составляет 5,7 млн грн, долгов прошлых лет – 10,9 млн грн.

Поэтому распределительная компания вынуждена прибегнуть к непопулярному шагу - отключение электроэнергии.