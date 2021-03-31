На Сумщине будут судить женщину, которая обворовывала собственного отца Лебединским отделом Сумской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летней жительницы г. Лебедин, которая систематически обворовывала собственного отца.

В правоохранительные органы обратился пенсионер с заявлением об исчезновении средств со счета. В ходе следствия было установлено, что его банковскую карту дочь подключила к своему мобильному телефону. Поэтому, когда на счет мужчины поступала пенсия или арендная плата за земельный пай, женщина перечисляла от 300 грн до 600 грн на собственную карточку. За 4 месяца 2020 года она осуществила 6 перечислений и присвоила 2500 грн.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно) УК Украины. За содеянное ей грозит арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.