На Сумщине 58193 случаев COVID-19, 12 летальных - подробности По состоянию на 31 марта 2021 в Сумской 58193 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки подтвердили в 487 человек (Белопольский район - 8, Буринский район - 8, Великописаревский район - 8, Глухов - 47, Глуховский район - 14, Конотоп - 14 Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 5, Лебединский район - 2, Липоводолинский район - 2, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 8, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 1, Ромны - 3, Роменский район - 36, Сумы - 258, Сумской район - 61, Тростянецкий район - 1, Шостка - 1, Ямпольский район - 2)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 812 летальных случая, из них за минувшие сутки - 12 (Белопольский район - 1, Конотоп - 4, Конотопский район - 1, Ахтырка - 1, Сумы - 1, Сумской район - 1, Шостка - 2 , Ямпольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 49583 человек, из них за минувшие сутки - 334 (Белопольский район - 5, Буринский район - 1, Великописаревский район - 7, Глухов - 6, Глуховский район - 2, Конотоп - 12 Конотопский район - 1, Краснопольский район - 8, Кролевецкий район - 40, Лебедин - 17 Лебединский район - 3, Липоводолинский район - 5, Ахтырка - 49, Ахтырский район - 28, Ромни - 8, Роменский район - 5, Середина-Будский район - 4, Сумы - 104, Тростянецкий район - 3, Шостка - 17 Шосткинский район - 5, Ямпольский район - 4).