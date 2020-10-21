Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:56595

На Сумщине 58193 случаев COVID-19, 12 летальных - подробности

По состоянию на 31 марта 2021 в Сумской 58193 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки подтвердили в 487 человек (Белопольский район - 8, Буринский район - 8, Великописаревский район - 8, Глухов - 47, Глуховский район - 14, Конотоп - 14 Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 5, Лебединский район - 2, Липоводолинский район - 2, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 8, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 1, Ромны - 3, Роменский район - 36, Сумы - 258, Сумской район - 61, Тростянецкий район - 1, Шостка - 1, Ямпольский район - 2)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 812 летальных случая, из них за минувшие сутки - 12 (Белопольский район - 1, Конотоп - 4, Конотопский район - 1, Ахтырка - 1, Сумы - 1, Сумской район - 1, Шостка - 2 , Ямпольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 49583 человек, из них за минувшие сутки - 334 (Белопольский район - 5, Буринский район - 1, Великописаревский район - 7, Глухов - 6, Глуховский район - 2, Конотоп - 12 Конотопский район - 1, Краснопольский район - 8, Кролевецкий район - 40, Лебедин - 17 Лебединский район - 3, Липоводолинский район - 5, Ахтырка - 49, Ахтырский район - 28, Ромни - 8, Роменский район - 5, Середина-Будский район - 4, Сумы - 104, Тростянецкий район - 3, Шостка - 17 Шосткинский район - 5, Ямпольский район - 4).

Фото
Общество Статистика заболевших
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Украине больше 11 тысяч новых случаев коронавирусной болезни COVID-19
Сегодня 08:39

В Украине больше 11 тысяч новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

11226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года, об этом сообщает министр...

В Украине снова антирекорды по COVID-19
21.10.2020 09:15

В Украине снова антирекорды по COVID-19

По состоянию на утро 21 октября в Украине диагностировали 315826 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили рекордное количество...

Новости

На Сумщине 58193 случаев COVID-19, 12 летальных - подробности
Сегодня 08:56
На Сумщине будут судить женщину, которая обворовывала собственного отца
Сегодня 09:32
На Сумщині з 1 квітня починає діяти заборона на лов водних біоресурсів
Сегодня 09:05
В Украине больше 11 тысяч новых случаев коронавирусной болезни COVID-19
Сегодня 08:39
Рятувальники звертаються до сумчан з приводу пожеж в екосистемах
Сегодня 08:34
На Сумщине ушел из жизни бывший военком
Сегодня 08:16
Вихованці позашкілля Сумщини вибороли першість у ІІІ Всеукраїнській олімпіаді креативності Destination Imagination
Сегодня 08:07
Что задекларировал губернатор Сумщины?
Сегодня 07:27
В Конотопе ушел из жизни член общественного совета
Вчера 19:25
Сумчанина, который чуть не зарезал бывшую, взяли под стражу
Вчера 18:36
В центре Сум установили второй туристический указатель
Вчера 17:58
Юные сумчане стали призерами чемпионата Украины по хортингу
Вчера 17:31
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
Вчера 16:21
Скандальный Федорченко: Когда Сумской облсовет выдаст черную метку своему главе
Вчера 15:55
Как работает сумская «первичка» в красной зоне
Вчера 15:26
Росія змінила порядок пропуску на свою територію осіб, які слідують на лікування
Вчера 13:53
Спалювання сухої рослинності – злочин проти довкілля!
Вчера 13:41
Сумской биатлонист Антон Дудченко: Мои главные болельщики это родители и сестра
Вчера 09:15
Осторожно: клещи активизируются!
29.03.2021 18:08
Коронавирусная статистика на Сумщине растет: итоги недели
29.03.2021 12:39
Как не стать жертвой мошенников: советы от мобильного оператора
29.03.2021 11:18
Валерий Партала: «В Тростянце люди платят за воду по завышенному тарифу»
29.03.2021 10:49
Убивчі наслідки спалювання трави
26.03.2021 09:58
Пока Лысенко пиарится на троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам
25.03.2021 19:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.