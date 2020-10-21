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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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В Украине больше 11 тысяч новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

11226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года, об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей официальной странице в Фейсбук.

В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников.

Также за прошедшие сутки:

госпитализовано - 5558 человек;

летальных случаев - 407;

выздоровели - 6405 человек;

проведено тестирований за сутки - 139 224 (в том числе методом ПЦР - 61839, методом ИФА - 21984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55401).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1674168 человек;

выздоровели - 1313481 человек;

летальных случаев - 32825;

проведено ПЦР-тестов - 8120102.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

18668 человек привито против COVID-19 за сутки 30 марта 2021 в Украине.

231 566 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1100 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область - 439 случаев / 860 прививок;

Волынская область - 254 случая / 640 прививок;

Днепропетровская область - 209 случаев / 1510 прививок;

Донецкая область - 705 случаев / 420 прививок;

Житомирская область - 434 случая / 970 прививок;

Закарпатская - 370 случаев / 630 прививок;

Запорожская область - 737 случаев / 900 прививок;

Ивано-Франковская область - 225 случаев / 878 прививок;

Киевская область - 430 случаев / 820 прививок;

Кировоградская область - 118 случаев / 520 прививок;

Луганская область - 213 случаев / 450 прививок;

Львовская область - 833 случая / 1160 прививок;

Николаевская область - 247 случаев / 850 прививок;

Одесская область - 1012 случаев / 530 прививок;

Полтавская область - 293 случая / 1050 прививок;

Ровенская область - 591 случай / 630 прививок;

Сумская область - 487 случаев / 680 прививок;

Тернопольская область - 202 случая / 560 прививок;

Харьковская область - 906 случаев / 550 прививок;

Херсонская область - 146 случаев / 200 прививок;

Хмельницкая область - 664 случая / 590 прививок;

Черкасская область - 374 случая / 970 прививок;

Черновицкая область - 211 случаев / 220 прививок;

Черниговская область - 26 случаев / 360 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 168 мобильными бригадами по иммунизации и 771 пунктом прививки.

По состоянию на 30 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 378 242 человека.

Экономика Статистика заболевших
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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