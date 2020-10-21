В Украине больше 11 тысяч новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников.
Также за прошедшие сутки:
госпитализовано - 5558 человек;
летальных случаев - 407;
выздоровели - 6405 человек;
проведено тестирований за сутки - 139 224 (в том числе методом ПЦР - 61839, методом ИФА - 21984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55401).
За все время пандемии в Украине:
заболели - 1674168 человек;
выздоровели - 1313481 человек;
летальных случаев - 32825;
проведено ПЦР-тестов - 8120102.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
18668 человек привито против COVID-19 за сутки 30 марта 2021 в Украине.
231 566 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 1100 случаев / 1720 прививок;
Винницкая область - 439 случаев / 860 прививок;
Волынская область - 254 случая / 640 прививок;
Днепропетровская область - 209 случаев / 1510 прививок;
Донецкая область - 705 случаев / 420 прививок;
Житомирская область - 434 случая / 970 прививок;
Закарпатская - 370 случаев / 630 прививок;
Запорожская область - 737 случаев / 900 прививок;
Ивано-Франковская область - 225 случаев / 878 прививок;
Киевская область - 430 случаев / 820 прививок;
Кировоградская область - 118 случаев / 520 прививок;
Луганская область - 213 случаев / 450 прививок;
Львовская область - 833 случая / 1160 прививок;
Николаевская область - 247 случаев / 850 прививок;
Одесская область - 1012 случаев / 530 прививок;
Полтавская область - 293 случая / 1050 прививок;
Ровенская область - 591 случай / 630 прививок;
Сумская область - 487 случаев / 680 прививок;
Тернопольская область - 202 случая / 560 прививок;
Харьковская область - 906 случаев / 550 прививок;
Херсонская область - 146 случаев / 200 прививок;
Хмельницкая область - 664 случая / 590 прививок;
Черкасская область - 374 случая / 970 прививок;
Черновицкая область - 211 случаев / 220 прививок;
Черниговская область - 26 случаев / 360 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация проводилась 168 мобильными бригадами по иммунизации и 771 пунктом прививки.
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