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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:36195

Сумчанина, который чуть не зарезал бывшую, взяли под стражу

По ходатайству Окружной прокуратуры г. Сумы по решению суда 23-летнему подозреваемому в покушении на убийство сожительницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Напомним: в субботу, 27 марта, около 19.00 в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Мира в Сумах происходит драка.

Выездом на место происшествия установлено, что в ходе внезапно возникшей ссоры, 24-летний мужчина ножом нанес телесные повреждения своей бывшей 30-летней сожительнице.

Правоохранители задержали злоумышленника на месте происшествия. Женщину с многочисленными травмами госпитализированы в реанимационное отделение больницы для оказания медицинской помощи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Право
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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