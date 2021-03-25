Сумчанина, который чуть не зарезал бывшую, взяли под стражу По ходатайству Окружной прокуратуры г. Сумы по решению суда 23-летнему подозреваемому в покушении на убийство сожительницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Напомним: в субботу, 27 марта, около 19.00 в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Мира в Сумах происходит драка.

Выездом на место происшествия установлено, что в ходе внезапно возникшей ссоры, 24-летний мужчина ножом нанес телесные повреждения своей бывшей 30-летней сожительнице.

Правоохранители задержали злоумышленника на месте происшествия. Женщину с многочисленными травмами госпитализированы в реанимационное отделение больницы для оказания медицинской помощи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).