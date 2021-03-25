В центре Сум установили второй туристический указатель На Покровской пл. в Сумах установили новую информационную конструкцию.

Информационная стелла размещена на тротуаре на Покровской площади рядом с часовней бывшей Покровской церкви.

На ней будут размещены информационные материалы для туристов. Такая же уже стоит рядом с Сумской городской галереей на ул. Соборной.