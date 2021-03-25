Юные сумчане стали призерами чемпионата Украины по хортингу Чемпионат Украины по хортингу проходил 25-29 марта в Хмельницком.

В рамках соревнований сумчане завоевали три призовых места.

Первое место в весовой категории до 25 килограмм завоевал Кирилл Курковский (ученик Сумской школы № 7). В этой же категории третье место занял еще один ученик этой школы Матвей Подмогильный. А Денис Номировский (ученик Сумской школы № 9) в весовой категории до 35 кг также с «бронзой». Подготовил спортсменов тренер Виктор Щербак.

Справка

Хортинг - современное украинское боевое искусство, созданное в Украине. Это целая комплексная система разносторонней подготовки спортсмена, включает в себя элементы многих других единоборств - вольной и классической борьбы, боевого самбо, панкратиона, дзюдо, каратэ, джиу-джитсу. В хортинге присутствуют и борцовская техника, и удары, а также удушающие и болевые приемы.