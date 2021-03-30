На Сумщине будут судить двух нелегальных лесорубов Бурынским отделом Конотопской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей г. Бурынь, совершивших незаконный поруб деревьев.

По данным следствия, в августе 2020 года обвиняемые по предварительному сговору вырубили деревья породы «Дуб» вблизи железнодорожной линии между железнодорожными станциями «Путийская» и «Путивль». Согласно заключению эксперта, такими противоправными действиями обвиняемых причинен существенный вред леса в размере 80 тыс. грн.

Действия обвиняемых квалифицированы по 4 ст. 246 (незаконный темницу деревьев) УК Украины. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.