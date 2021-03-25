Суд взыскал с прокуратуры Сумщины 330 тысяч грн в пользу уволенного зампрокурора Сумской окружной административный суд рассмотрел дело №480 / 5678/20 по иску Рубана Александра Петровича к Шестой кадровой комиссии по аттестации прокуроров региональных прокуратур Офиса Генерального прокурора, Офису Генерального прокурора, Сумской областной прокуратуре о признании противоправными и отмене решения и приказа, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования и отменил решение Шестой кадровой комиссии по аттестации прокуроров региональных прокуратур Офиса Генерального прокурора от 20 июля 2020 № 21; отменил приказ Генерального прокурора № 188к от 24.07.2020 г. об увольнении Рубана А.П.; восстановил Рубана А.П. в должности первого заместителя прокурора Сумской области с 5 августа 2020 года; взыскал с Сумской областной прокуратуры в пользу Рубана А.П. средний заработок за время вынужденного прогула в размере 330 644,09 грн.

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказано.

Решение суда в части восстановления в должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула в пределах суммы взыскания за один месяц – 44 154,34 грн допущено к немедленному исполнению, сообщает Сумской окружной административный суд.