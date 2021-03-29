У разі завершення локдауну сумчани зможуть відвідати «Живу бібліотеку»

Захід буде реалізовано лише за умови послаблення карантинних обмежень.

Темою чергової зустрічі стануть подорожі. Учасники зможуть дізнатися деталі мандрівок, пригод, життєвих колізій гостей, які представляють цю країну.

Кінцевий термін подачі анкети – до 7 квітня. Реєструватися необхідно за цим посиланням.

Орієнтовно захід відбудеться 9 квітня о 18.00 в МЦ «Романтика».

Участь у «Живій бібліотеці» безоплатна, але кількість місць обмежена.

У випадку продовження карантинних обмежень «червоної зони» захід буде перенесено.