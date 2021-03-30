В Сумах на заброшенном складе нашли неизвестное вещество: работали СБУ и спасатели Сегодня, 30 марта, в 11:22 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение от сотрудников Службы безопасности Украины в Сумской области, что в г. Сумы по ул. Харьковская на территории одного из складских помещений, которое не эксплуатируется, обнаружены две емкости с неизвестным веществом.

На место вызова прибыла мобильно-оперативная группа в составе 8 человек личного состава и двух единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели обследовали здание и прилегающую к нему территорию, после чего сотрудники СБУ привлекли экстренные службы к проведению мероприятий по изъятию двух емкостей общим объемом около 600 мл. На данный момент представителями гражданской защиты населения Сумского городского совета проводятся работы по идентификации и утилизации данного вещества, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.