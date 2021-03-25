В Сумах горела трава возле "Химпрома" 29 марта в 13:28 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании остатков сухой растительности на ул. Пограничной областного центра.

На тушение направили отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части и отделения газопожароспасательный отряд ПАО «Сумыхимпром», вблизи территории которого произошло возгорание. Как было установлено, пламя охватило площадь около 5 га и неэксплуатируемую деревянную постройку. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять к ближайшему пожарному гидранту, находящегося на расстоянии около 1 км от очага горения. В 14:32 удалось локализовать возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение. А в 15:15, использовав около 13 т воды, пожар ликвидировали.