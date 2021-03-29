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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:39296

Прокуратура настаивает на возвращении госучреждению 400 га земли на Сумщине

Шосткинской окружной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства заявлен иск о признании недействительным договора аренды и обязательства освободить земельные участки площадью 400 га и стоимостью 63 млн грн.

Прокуратурой установлено, что государственное учреждение в начале 2021 года заключило договор, согласно которому передало в платное пользование физическому лицу-предпринимателю земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства на территории Глуховского городского совета. Однако указанные земли предоставлены учреждению на праве постоянного пользования, поэтому оно не имеет законных оснований самостоятельно распоряжаться землей и передавать ее в аренду.

Несмотря на имеющиеся нарушения, компетентный орган в разумные сроки в суд не обращался. Поэтому на защиту интересов государства стала прокуратура. В настоящее время открыто производство по делу продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Экономика
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