Мэр Глухова обнародовала декларацию о доходах

Согласно декларации, Надежда Вайло является владелицей земельного участка в 21416 кв. м, также является совладельцем (47%) земельного участка площадью 5670 кв. м. Ей принадлежит жилой дом площадью 132 кв. м, четверть квартиры в Глухове площадью в 58,8 м.кв, пишет Глухів.інфо.
Также она является совладелицей (47%) административного здания с гостиничными номерами и кафе с пристройкой площадью 1161,6 кв. м, совладелицей (47%) админздания площадью 1073,1 кв. м.
В собственности ее мужа значится два легковых авто марки «Фольксваген Пассат» 2012 г.в. и «KIA RIO» 2017 г.в.
В графе «Корпоративные права» значится, что Надежда Вайло является совладелицей ООО «Велетень» - 50,3%. При том, что она является конечным бенефициарным владельцем предприятия.
За предыдущий 2020 год по основному месту работы, то есть на предприятии «Велетенеь» Надежда Вайло получила заработную плату в размере 1 802 464 грн. Кроме того, доход от занятия предпринимательской деятельностью составил 875 964 грн, доход от предоставления имущества в аренду - 7908 грн. В качестве мэра Глухова она заработала 38400 грн.
Также она получила 7 545 000 грн дивидендов и 115 893 грн пенсии.
Кроме этого, действующий мэр получила за прошлый год проценты от нескольких банков за пользование средствами. В частности, «ПриватБанк» - 91 227 грн, «Креди Агриколь Банк» - 236 319 грн, «Ощадбанк» - 334 391 грн, «Райффайзен Банк Аваль» - 82 262 грн, «Укрэксимбанк» - 125 295 грн. В общей сумме 869 494 грн.
Денежные активы составляют: «Райффайзен Банк Аваль» - 1 229 836 грн, «ПриватБанк» - 731 433 грн, «Креди Агриколь Банк» - 3 784 334 грн, «Ощадбанк» - 2 930 930 грн, «Укрэксимбанк» - 1 092 897 грн. В общей сумме 9 111 140 грн.
Сегодня, 15 января, под стенами Глуховского горсовета снова собрались люди. Глуховчане снова вышли митинговать против повышения тарифов на коммунальные услуги....
Бывшая заммэра Сум Ольга Волошина, ушедшая на пенсию в августе 2019 года после скандала во время предвыборной кампании в Верховную...
Все чиновники и директора КП Сумского горсовета подали декларации о доходах за 2019 год....
Заммэра Сум Алена Дмитревская подала ежегодную декларацию в НАПК....
Заммэра Сум Вера Мотречко подала ежегодную декларацию в НАПК....