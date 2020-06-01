Мэр Глухова обнародовала декларацию о доходах Мэр Глухова Надежда Вайло подала декларацию о доходах в НАПК.

Согласно декларации, Надежда Вайло является владелицей земельного участка в 21416 кв. м, также является совладельцем (47%) земельного участка площадью 5670 кв. м. Ей принадлежит жилой дом площадью 132 кв. м, четверть квартиры в Глухове площадью в 58,8 м.кв, пишет Глухів.інфо.

Также она является совладелицей (47%) административного здания с гостиничными номерами и кафе с пристройкой площадью 1161,6 кв. м, совладелицей (47%) админздания площадью 1073,1 кв. м.

В собственности ее мужа значится два легковых авто марки «Фольксваген Пассат» 2012 г.в. и «KIA RIO» 2017 г.в.

В графе «Корпоративные права» значится, что Надежда Вайло является совладелицей ООО «Велетень» - 50,3%. При том, что она является конечным бенефициарным владельцем предприятия.

За предыдущий 2020 год по основному месту работы, то есть на предприятии «Велетенеь» Надежда Вайло получила заработную плату в размере 1 802 464 грн. Кроме того, доход от занятия предпринимательской деятельностью составил 875 964 грн, доход от предоставления имущества в аренду - 7908 грн. В качестве мэра Глухова она заработала 38400 грн.

Также она получила 7 545 000 грн дивидендов и 115 893 грн пенсии.

Кроме этого, действующий мэр получила за прошлый год проценты от нескольких банков за пользование средствами. В частности, «ПриватБанк» - 91 227 грн, «Креди Агриколь Банк» - 236 319 грн, «Ощадбанк» - 334 391 грн, «Райффайзен Банк Аваль» - 82 262 грн, «Укрэксимбанк» - 125 295 грн. В общей сумме 869 494 грн.

Денежные активы составляют: «Райффайзен Банк Аваль» - 1 229 836 грн, «ПриватБанк» - 731 433 грн, «Креди Агриколь Банк» - 3 784 334 грн, «Ощадбанк» - 2 930 930 грн, «Укрэксимбанк» - 1 092 897 грн. В общей сумме 9 111 140 грн.