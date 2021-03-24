На Сумщине полиция задержала браконьера, убившего беременную косулю

Вчера вечером, осуществляя патрулирование Ахтырского района, работники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль «Форд Транзит». Осматривая грузовое отделение авто, правоохранители обнаружили зарегистрированное охотничье оружие 308 калибра и туши двух косуль - самца и самки. Пообщавшись с водителем, полицейские выяснили, что мужчина устроил охоту, несмотря на то, что весной любая охота категорически запрещена.
Тела двух убитых косуль полиция у злоумышленника изъяла. При осмотре их тушек было обнаружено, что самка на время убийства была тельная тремя малыми козлятами.
У 40-летнего злоумышленника полицейские изъяли охотничий карабин, патроны к нему, документы и автомобиль, который поместили на штрафплощадку.
В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 248 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщается отдел коммуникации полиции Сумской области.