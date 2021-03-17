В МОЗ обещают жестко реагировать в случае нецелевого использования денег, направленных на зарплаты врачам
Максим Степанов: «На случаи нецелевого использования денег, предусмотренных для зарплат врачам, реагировать жестко».
Деньги на повышение заработных плат медицинским работникам, работающим с больными COVID-19, Национальная служба здоровья Украины направляет в лечебные учреждения в полной мере. Впрочем, на местах иногда возникают конфликтные ситуации и случаи нецелевого использования этих средств. На это МЗ реагировать жестко, предупредил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-центр МОЗ Украины, цитируя министра на брифинге.
«Призываю сообщать об этих случаях на нашу горячую линию. Обворовывать наших врачей недопустимо », - подчеркнул министр.
Степанов отметил, что Министерство здравоохранения Украины подготовило и направило на согласование законопроект о радикальном повышении заработных плат врачей и медицинского персонала.
«Убежден, что минимальная заработная плата врача должна составлять не менее 23 000 гривен, среднего медицинского персонала - 17 000 гривен, младшего - 12 000 гривен. Бойцы второго, ковидного фронта Украины должны иметь достойное вознаграждение за свою работу. Престижность и високооплачуванисть профессии врача является одним из приоритетов МЗ », - заявил Максим Степанов.
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