В МОЗ обещают жестко реагировать в случае нецелевого использования денег, направленных на зарплаты врачам Максим Степанов: «На случаи нецелевого использования денег, предусмотренных для зарплат врачам, реагировать жестко».

В МОЗ обещают жестко реагировать в случае нецелевого использования денег, направленных на зарплаты врачам

Максим Степанов: «На случаи нецелевого использования денег, предусмотренных для зарплат врачам, реагировать жестко».

Деньги на повышение заработных плат медицинским работникам, работающим с больными COVID-19, Национальная служба здоровья Украины направляет в лечебные учреждения в полной мере. Впрочем, на местах иногда возникают конфликтные ситуации и случаи нецелевого использования этих средств. На это МЗ реагировать жестко, предупредил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-центр МОЗ Украины, цитируя министра на брифинге.

«Призываю сообщать об этих случаях на нашу горячую линию. Обворовывать наших врачей недопустимо », - подчеркнул министр.

Степанов отметил, что Министерство здравоохранения Украины подготовило и направило на согласование законопроект о радикальном повышении заработных плат врачей и медицинского персонала.

«Убежден, что минимальная заработная плата врача должна составлять не менее 23 000 гривен, среднего медицинского персонала - 17 000 гривен, младшего - 12 000 гривен. Бойцы второго, ковидного фронта Украины должны иметь достойное вознаграждение за свою работу. Престижность и високооплачуванисть профессии врача является одним из приоритетов МЗ », - заявил Максим Степанов.