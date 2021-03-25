Рятувальники звертаються до сумчан з приводу пожеж в екосистемах Пожежі на відкритих територіях та у природних екосистемах найчастіше почали виникати наприкінці березня.

Найчастіше така негативна тенденція спостерігається як тільки громадяни масово починають спалювати сміття на присадибних ділянках та навмисно випалюють сухостій на полях. Тож вогнеборці продовжують ліквідовувати численні пожежі сухої трави, очерету, лісової підстилки тощо.

Зважаючи на збільшення кількості таких загорянь Служба порятунку м. Суми закликає суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі у природних екосистемах!

Перш за все, не слід розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці. Категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки!

Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки (поширення вогню на житлові будинки та господарчі споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин), а відповідальність за це не тільки адміністративна (ст. 771 Кодексу про адміністративні правопорушення), але й кримінальна ( ст. 245 Кримінального кодексу України).

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області