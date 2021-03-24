В Сумах поймали двух человек, причастных к надругательству над могилой

Злоумышленники украли металлическую ограду с целью обогатить собственный карман, но теперь им предстоит предстать перед судом за свой дерзкий поступок.
Злоумышленников задержали «на горячем» граждане, которые находились на кладбище и заметили двух человек, которые снимали металлические цепи с ограждения могил. После чего передали их правоохранителям, прибывшим на место происшествия.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 297 «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего» Уголовного кодекса Украины.
Устанавливается вероятная причастность данных лиц к совершению подобных преступлений, совершенных на территории кладбища.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.