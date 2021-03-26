«Здесь хорошие тарифы и любезный персонал, приходите, попробуйте!» Бизнесмен из Сум рассказал, почему закупает энергоресурсы у ETG.UA.

Наши бизнес-клиенты - целеустремленные, активные и агрессивные игроки своего рынка. Они ценят в партнерстве лояльность, свободу, время и честность. Мы охотно удовлетворяем спрос на эти ценности, потому что они совпадают с нашими. Как это выглядит в реальной жизни?

Лояльность к нашим клиентам мы проявляем в частном решении вопросов оплаты. Наш бизнес-клиент никогда не получит штраф за небаланс в потреблении, так как ETG.UA входит в балансирующую группу и берет эти риски на себя. С нашим провайдером вы можете выбрать:

- постоплату по факту потребления за месяц, подекадную оплату ежемесячно

- предоплату на месяц, квартал или полугодие по фиксированной цене

- покупку и хранение газа в подземных хранилищах

- отсрочку оплаты под гарантийное письмо - мы готовы поддержать вас в трудную минуту, потому что верим в ваше желание и в дальнейшем успешно управлять собственным делом.

Свобода в нашем понимании - это возможность выбирать, как вносить показатели, платить и контролировать платежи. Мы - единственный провайдер в Украине, который предлагает сразу два вида энергии в личном кабинете и мобильном приложении. Наши современные решения дадут вам спокойствие и будут держать вас курсе где-либо и в любую минуту.

Время говорят, 24 часа в сутках мало, если хочешь быть лучшим в своем деле. Мы готовы максимально высвободить время наших потребителей от хлопот с платежами за энергоресурсы. За вас это будут делать разумные гаджеты ETG.UA. Вы вносите показатели, все остальное считает наша система. Никаких бумажных платежек, долгих выяснений и ожиданий в call-центрах. Ваш персональный менеджер, контакт-центр и региональное представительство окружат вас своим вниманием 24/7. Возможно поэтому почти 10% украинского малого и среднего бизнеса обслуживается в нашей компании?

Честность для нас это, прежде всего, честная цена. Она ниже предложения монополистов, поэтому вы сможете с нами экономить. Но она рыночная, так как мы не вводим в заблуждение наших потребителей ради сиюминутной выгоды. Привлечь клиента низкой ценой, а затем увеличить ее - не наш подход. Если мы единомышленники - присоединяйтесь к нам!

ФОП «Хитров» Андрей Хитров, Сумы

С вашей компанией сотрудничаю около 3 лет. Приобретаю газ и электричество. Нравятся тарифы, в нашем регионе они лучшие, доступность сотрудников – все вопросы можно урегулировать в телефонном режиме, в любое время. В современном мире это очень важно. Работники ETG.UA помогали мне в переоформлении договора с местным облэнерго. Очень разгрузили мое время в плане решения бюрократических вопросов. Всегда приходят на помощь при первой необходимости, это подкупает, нравится. Я рекомендую вашу компанию коллегам и партнерам и как физлицам-потребителям. О вас говорить легко: здесь хорошие тарифы и любезный персонал, приходите, попробуйте!

ETG.UA – независимый поставщик энергоресурсов. С 2016 года реализуем природный газ, с июля 2019 – электроэнергию. У нас около 4000 бизнес-клиентов, доверием которых мы дорожим.

г. Сумы, ул. Козацкий Вал, 2Б, офис 102-1, тел.7779 с мобильного бесплатно