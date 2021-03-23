На Сумщине спасли собаку, провалившуюся под лед (видео) 29 марта в 11:08 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи на реке Чаша в г. Бурынь.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части.

Как стало известно, собака, перебегая реку, провалилась под лед на расстоянии 80 метров от берега и не смогла самостоятельно выбраться из холодной воды. Это увидели случайные прохожие и сообщили в Службу спасения. С помощью резиновой лодки спасатели подплыли к животному и доставили четвероногого к берегу.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.