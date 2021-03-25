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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:07204

Вихованці позашкілля Сумщини вибороли першість у ІІІ Всеукраїнській олімпіаді креативності Destination Imagination

У креативному змаганні взяла участь команда Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю – Dresses&Jackets. Місяці підготовки, розробки костюмів, декорацій, створення музичного відеокліпу принесли блискавичний результат – І місце

Завершальний етап ІІІ Всеукраїнської олімпіади креативності Destination Imagination – церемонія нагородження переможців сезону 2020-2021 років – відбувся 27 березня 2021 року. За словами організаторів, цей сезон сам по собі став для команд і тренерів справжнім викликом: віртуальний формат, нові вимоги та правила, брак часу і можливості зустрітися фізично, труднощі в інших сферах життя через пандемію.

Однак натомість учасники опанували нові методи роботи, технології та програми, багато чого навчилися та завершили свої проєкти для участі у ІІІ Всеукраїнській олімпіаді креативності Destination Imagination, що відбувалася в межах Міжнародної освітньої програми Destination Imagination.

 
 
 
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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