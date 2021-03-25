Вихованці позашкілля Сумщини вибороли першість у ІІІ Всеукраїнській олімпіаді креативності Destination Imagination

Завершальний етап ІІІ Всеукраїнської олімпіади креативності Destination Imagination – церемонія нагородження переможців сезону 2020-2021 років – відбувся 27 березня 2021 року. За словами організаторів, цей сезон сам по собі став для команд і тренерів справжнім викликом: віртуальний формат, нові вимоги та правила, брак часу і можливості зустрітися фізично, труднощі в інших сферах життя через пандемію.

Однак натомість учасники опанували нові методи роботи, технології та програми, багато чого навчилися та завершили свої проєкти для участі у ІІІ Всеукраїнській олімпіаді креативності Destination Imagination, що відбувалася в межах Міжнародної освітньої програми Destination Imagination.