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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:57155

На Сумщине экоинспекция предупредила незаконную охоту на мигрирующих гусей

В конце прошлой недели работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области осуществлялись мероприятия по противодействию незаконной охоте в пределах территорий, находящихся в пользовании Путивльского РО УООР.

Особое внимание было уделено соблюдению требований природоохранного законодательства на путях миграции и гнездования диких птиц, поскольку весной они больше нуждаются в охране от браконьеров и любителей поджечь сухостой в прибрежных полосах водоемов.

В течение 26 и 27 марта во время инспектирования охотничьих угодий вблизи с. Ревякино Новослободской ОТГ Конотопского района было обнаружено четырех охотников, которые осуществляли незаконную охоту на диких гусей. Благодаря оперативности рейдовой группы экоинспекторов, ни один из указанных нарушителей не успел добыть птицу.

Своими противоправными действиями потенциальные браконьеры грубо нарушили требования сразу нескольких статей Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте». Ведь каждому охотнику хорошо известно, что во время миграции и гнездования диких птиц, охота на них строго запрещена. По установленным фактам незаконной охоты экоинспекторами составлено 4 протокола по ч.1 ст.85 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Государственная экологическая инспекция в Сумской области обращает внимание, что в случае незаконной добычи дичи, кроме уплаты штрафа, браконьерам придется и компенсировать ущерб. Согласно таксе для исчисления размера возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения законодательства в отрасли охотничьего хозяйства и охоты, вред, причиненный незаконным добыванием лебедей составляет 4000 грн за каждую особь; гусей, пеганки, куропаток, кекликов, фазанов - 2000 грн .; уток, лысух, перепелов, куликов, голубей и других видов охотничьих птиц - по 1000 грн.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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