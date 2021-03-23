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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:50541

В Сумах будут судить организатора концерта Оли Поляковой

Как стало известно из расписания заседаний Заречного районного суда города Сумы, назначено к судебному разбирательству дело о нарушении правил карантина людей в отношении Александра Донцова.

Речь идет об организации концерта Оли Поляковой, который состоялся 13 марта в манеже Сумского государственного университета.

По информации главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, во время проведения концерта Оли Поляковой был осуществлен вызов сотрудников Нацполиции о нарушении противоэпидемических требований, однако никаких мер, направленных на обеспечение безопасности присутствующих во время концерта и восстановления общественного порядка принято не было.

Суд рассмотрит дело об административном правонарушении завтра, 31 марта, в 8.30. Рассматривать дело судья Евгений Янголь, пишет sumy.today.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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