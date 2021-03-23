В Шостке сбили 81-летнего велосипедиста Полицейские расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировался велосипедист.

Происшествие произошло 29 марта на перекрестков улиц Свободы и Прорезной. В результате аварии мужчина, который двигался на велосипеде, получил травмы и был доставлен в больницу.

О дорожно-транспортном происшествии в полицию сообщили случайные свидетели. На указанное место немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как выяснили правоохранители, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с 81-летним велосипедистом. В результате чего пенсионер получил перелом левой ноги и «скорой» был доставлен в больницу. Сейчас его проверяют на состояние опьянения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователи выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Правоохранители советуют гражданам неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, это обезопасит не только Ваша жизнь, но и других участников дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.