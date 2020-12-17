На Сумщині 57706 випадків захворювання на COVID - 19: подробиці Станом на 30 березня 2021 року на Сумщині 57706 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 215 осіб (Білопільський р-н – 1, Буринський р-н – 4, Великописарівський р-н – 15, Глухів – 1, Глухівський р-н – 1, Недригайлівський р-н – 8, Охтирка – 3, Охтирський р-н – 18, Путивльський р-н – 25, Ромни – 21, Роменський р-н – 19, Суми – 48, Сумський р-н – 10, Тростянецький р-н – 11, Ямпільський р-н – 30)

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 800 летальних випадки, з них за минулу добу – 4 (Конотопський р-н – 1, Недригайлівський р-н – 1, Суми – 2).

Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 49252 осіб, з них за минулу добу – 150 (Великописарівський р-н – 2, Глухівський р-н – 1, Недригайлівський р-н – 2, Охтирка – 7, Охтирський р-н – 7, Путивльський р-н – 42, Суми – 15, Сумський р-н – 15, Шостка – 28, Шосткинський р-н – 1, Ямпільський р-н – 30).