Стали известны подробности аварии в Сумах со «скорой» (видео) В результате ДТП на перекрестке улиц Ильинская и Вячеслава Чорновола травмирована женщина.

Автопроисшествие произошло в субботу, 27 марта, около 19 часов, на перекрестке улиц Ильинская и Вячеслава Чорновола.

При обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, произошло столкновение автомобиля «скорой» и транспортного средства ГАЗ. Известно, что спецтранспорт двигался по улице Вячеслава Чорновола с включенными проблесковыми маячками, а ГАЗ улице Ильинской.

Вследствие ДТП 62-летняя пассажирка «скорой» получила телесные повреждения. Женщину госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.