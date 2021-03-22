Стали известны подробности аварии в Сумах со «скорой» (видео)

Автопроисшествие произошло в субботу, 27 марта, около 19 часов, на перекрестке улиц Ильинская и Вячеслава Чорновола.
При обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, произошло столкновение автомобиля «скорой» и транспортного средства ГАЗ. Известно, что спецтранспорт двигался по улице Вячеслава Чорновола с включенными проблесковыми маячками, а ГАЗ улице Ильинской.
Вследствие ДТП 62-летняя пассажирка «скорой» получила телесные повреждения. Женщину госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.