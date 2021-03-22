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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:16192

Стали известны подробности аварии в Сумах со «скорой» (видео)

В результате ДТП на перекрестке улиц Ильинская и Вячеслава Чорновола травмирована женщина.

Автопроисшествие произошло в субботу, 27 марта, около 19 часов, на перекрестке улиц Ильинская и Вячеслава Чорновола.

При обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, произошло столкновение автомобиля «скорой» и транспортного средства ГАЗ. Известно, что спецтранспорт двигался по улице Вячеслава Чорновола с включенными проблесковыми маячками, а ГАЗ улице Ильинской.

Вследствие ДТП 62-летняя пассажирка «скорой» получила телесные повреждения. Женщину госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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