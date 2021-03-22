В центре Сум женщине на голову упал камень с фасада дома: кто виноват и что делать? Гулять с детьми по улице Соборной в Сумах - опасно. Такого мнения сумчанка Наталья Гордий, на которую упал камень с фасада дома. Травмировалась женщина на прошлой неделе.

Наталья Гордий выложила сообщение в Facebook о том, что ей в висок влетел камень с фасада дома. К нему женщина добавила фото ссадины и камня. На Соборную женщина водит свою дочь заниматься с логопедом, пишет Суспільне.

«Когда старшая на занятиях, мы с меньшим гуляем, потом в театр Щепкина идем. Уже возвращались, как раз был сильный ветер. И в один из таких моментов, я подъезжала к входу забрать старшего ребенка, мне в лицо ударил камень. Хорошо, что не попал на детей, это было бы самое страшное. Болит до сих пор, и голова немного болела, но я в больницу не обращалась, подумала, что маленькая ссадина, ничего страшного», - рассказала женщина.

В полицию женщина также заявление не писала. Если бы жаловалась, то должна действовать по такой схеме, рассказал юрист Назар Михайлов:

Что делать, если Вы получили травмы от городского здания?

- пытаться зафиксировать факт с помощью фото или свидетелей, а также видео.

- вызвать полицию.

- если известен балансодержатель, то возможно вызвать представителя балансодержателя: если это частная собственность, то обратиться к владельцу, если это коммунальная собственность, то можно обратиться непосредственно в органы местного самоуправления для того, чтобы решить вопрос с компенсацией.

Привести в порядок здания в историческом центре планируют в этом году, рассказал глава городского управления архитектуры Андрей Кривцов. Как это делать, прописали в отдельном документе.

«Данный порядок является регуляторным актом, он был разработан, работали над ним в прошлом году. В этом году этот порядок был обнародован для общественных обсуждений. Не поступало никаких предложений, поэтому он как регуляторный акт сейчас на визировании и будет вывешен на сайт городского совета. будет размещен там месяц и после того, будет вынесен на утверждение исполнительным комитетом», - сказал он.

Комиссия будет фотографировать объекты, составлять акты обследований, давать рекомендации, отправлять письма владельцам.

«И в этих предписаниях будет рекомендовано, каким образом, в какой срок это должно сделаться и что для этого нужно. А для этого нужно разработать паспорт отделки фасада, согласовать по управлению архитектуры, и будут определены сроки, в какой период нужно привести к внешнему виду, который будет согласован в соответствии с паспортом отделки фасада. Некоторые материалы есть. То есть мы будем решать, в какие цвета, чтобы это была и кровля, и цвет стен, и также размещение вывесок или рекламы», - рассказал А.Кривцов.

По восьми адресам по улице Соборной помещения коммунальные, остальные - частные. 42-й дом, сказал директор городского департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко, не их имущество. Поэтому ремонтировать его фасад владельцы за свой счет.