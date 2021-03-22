В Сумах «Форд» въехал в авто полиции: пострадала патрульная ДТП произошло сегодня, 29 марта, около 15.30 на перекрестке ул. Степана Бандеры и Ильинской.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Форд Фьюжн», который ехал по второстепенной дороге, не представил преимущество в движении служебному автомобилю «Мицубиши Аутлендер», который ехал по главной от автовокзала.

Патрульную, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, куда пришелся основной удар от столкновения, доставили в медучреждения с телесными повреждениями. Врач осмотрел пострадавшую, и она была отпущена домой.

В дальнейшем будет разбираться следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.