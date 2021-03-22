В двух селах Сумщины ликвидируют школы Две школы ликвидируют в июне в Знобь-Новгородской громаде на севере Сумщины - в селах Хильчичи и Голубовка.

В них обучается 27 и 26 детей соответственно. По Хильчицкому НПК решение было принято на сессии поселкового совета, по школе в Голубовке – готовится, пишет Суспільне.

Директор Хильчицкого УВК Светлана Коробко показывает здание школы и рассказывает об имеющихся учителям по всем предметам.

«В следующем году мы выпускаем двое детей - в девятом классе. По прогнозу, набираем четыре. Три заявления у нас уже есть, то есть на следующий год у нас будет 28-29 детей», - говорит она.

Такого количества учеников хватало, чтобы школа получала государственное финансирование - образовательную субвенцию, говорит директор. Несмотря на это, Хильчицкую школу ликвидируют с 30 июня.

«Двери с ежиком - это ДОУ, которое имеет свое крыло, там у них свой туалет, своя игровая зона, спальная зона. Начальная школа отделена от старшей», - продолжает экскурсию дальше директор.

Ученики сейчас на каникулах, а садик работает. Его посещают 10 дошкольников. Садик ликвидируют вместе со школой, а детей должны будут возить в другой учебно-воспитательного комплекса - в Журавку.

«Если закроют нашу школу, то наши дети останутся без дошкольного образования, так как подвоз у нас будет осуществляться почти в 20 километрах, родители их поднимать почти в 6 утра не захотят», - считает воспитательница Валентина Буякова.

Такого же мнения мама воспитанницы садика Елена Кисель. Она говорит, что не согласится возить ребенка в другой садик.

«Мне придется ее оставлять дома. И сама я останусь без работы, потому что я работаю в этой школе, а нас не будут трудоустраивать, по крайней мере не обещают дать работу», - рассказала она.

Большинство учеников и воспитанников Хильчицкой школы - дети педагогов, которые работают здесь же. Когда школу закроют, люди останутся без работы в своем селе. Сейчас в штате - 24 человека, 4 из них - многодетные матери. У самой директора пятеро детей.

«Если здесь не будет детского сада, где бы мне не предложили работу, я просто физически не смогу выполнять ее, надо кому-то сидеть с ребенком. Так и в большинстве коллектива. Он у нас молодой. Для них это катастрофа - они потеряют работу», - говорит Светлана Коробко.

Владимир Куница - водитель школьного автобуса - показывает, какой дорогой надо будет возить детей в Журавку. На всей протяженности водитель не включает передачу выше второй.

«Сейчас, чтобы мне доехать от Хильчичей до Журавки, надо минут 40-45, если не бить автобус», - говорит он.

Владимир показывает поломанные рессоры - последствия для автобуса по дорогам Знобь-Новгородщины.

Чтобы успеть на первый урок, надо будет поднимать детей в 6 утра, говорит Светлана Хаминець, мать троих школьников. Также она убеждена, что одноразового питания для школьников будет недостаточно.

«Дети поедут, в 17 часов приедут. Одноразовое питание в обед - и все. А утром они поедят? Но они только глаза откроют», - уверена она.

Закрыть школу решили депутаты Знобь-Новгородского поселкового совета. Нет на содержание денег. В следующем году в Хильчицкой школе будет меньше 25-ти учеников, потому что детей, которых подвозят туда из села Уралово, а таких семеро, переведут в опорную школу в Знобь-Новгородское, рассказал начальник отдела образования Знобь-Новгородского поселкового совета Михаил Андрущенко.

«Образовательной субвенции, которую государство выделяет на зарплаты работникам образования, не хватает. В этом году громада доплачивает из своего бюджета 1,5 млн гривен. Расстояние от Уралово до Знобь-Новгородского и от Уралово до Хильчичей одинаковое. При одинаковых условиях, лучшие условия для обучения учащиеся будут иметь в опорном учреждении», - считает он.

В Хильчицкой школе на 27 детей есть два полных класса - то есть такие, где больше 5-ти учеников. Также он объясняет, почему детей из Хильчичей решили подвозить в Журавку.

«Журавский УВК, он I-III ступеней, то есть дети могут получить полное среднее образование. Сегодня там более 60-ти детей», - говорит он.

На ликвидации Хильчицкого УВК громада сэкономит около миллиона гривен ежегодно, говорит глава поселкового совета Петр Гончаров.

«Содержание одного ученика на сегодня в данной школе составляет 80 000 гривен в год. Остальные заведений - в пределах 36- 45 тысяч».

Из 11 педагогов из Хильчицкой школы трудоустроить смогут 4-х, на дороге сделают ямочный ремонт, сказал Петр Гончаров. Кроме Хильчицкой в Зноб-Новгородской громаде летом планируют ликвидировать школу в Голубовке. Таким образом, из восьми школ, которые район передавал громаде, останется три.