Як працюють філії служби зайнятості Сумщини під час «червоного» рівня епідемічної небезпеки Державна служба зайнятості Сумщини інформує зацікавлених осіб про режими роботи філій на період дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

З введенням на Сумщині обмежень, передбачених «червоним» рівнем епідемічної небезпеки, пов’язаної з пандемією коронавірусної хвороби, центрами зайнятості та філіями обласного центру зайнятості, крім Охтирської міськрайонної філії, де призупинено відвідування зареєстрованими безробітними центру зайнятості з 24 березня по 02 квітня 2021 року, прийом громадян відбувається в звичному режимі, але з певними обмеженнями з урахуванням вимог, викладених у постанові Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), а саме:

відвідувачі мають перебувати у приміщенні центру зайнятості в одягнених засобах індивідуального захисту, зокрема, респіраторах або захисних масках, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

під час перебування у приміщенні центру зайнятості відвідувачі мають дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 метра;

працівники центру зайнятості можуть обмежувати чисельність осіб, які одночасно перебувають у приміщенні центру зайнятості.

Громадяни, які виявили намір отримати статус безробітного, подають відповідні заяви у такі способи:

особисто, під час відвідування центру зайнятості;

через портал державних послуг «Дія», за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Щодо режиму роботи Охтирської міськрайонної філії, то прийом здійснюється засобами телефонного або електронного зв’язку; подання документів, що фіксують намір клієнта про реєстрацію його як безробітного, здійснюється через портал державних послуг “Дія” https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu. Опрацювання документів проходить щоденно у робочі дні, за результатом чого фахівець центру зайнятості зв’язується з клієнтом для підтвердження та уточнення необхідної інформації. Всі консультації, пов’язані з отриманням соціальних послуг та матеріального забезпечення надаються засобами дистанційної комунікації (телефоном, електронною поштою тощо).