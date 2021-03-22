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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:36167

Як працюють філії служби зайнятості Сумщини під час «червоного» рівня епідемічної небезпеки

Державна служба зайнятості Сумщини інформує зацікавлених осіб про режими роботи філій на період дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

З введенням на Сумщині обмежень, передбачених «червоним» рівнем епідемічної небезпеки, пов’язаної з пандемією коронавірусної хвороби, центрами зайнятості та філіями обласного центру зайнятості, крім Охтирської міськрайонної філії, де призупинено відвідування зареєстрованими безробітними центру зайнятості з 24 березня по 02 квітня 2021 року, прийом громадян відбувається в звичному режимі, але з певними обмеженнями з урахуванням вимог, викладених у постанові Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), а саме:

відвідувачі мають перебувати у приміщенні центру зайнятості в одягнених засобах індивідуального захисту, зокрема, респіраторах або захисних масках, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

під час перебування у приміщенні центру зайнятості відвідувачі мають дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 метра;

працівники центру зайнятості можуть обмежувати чисельність осіб, які одночасно перебувають у приміщенні центру зайнятості.

Громадяни, які виявили намір отримати статус безробітного, подають відповідні заяви у такі способи:

особисто, під час відвідування центру зайнятості;

через портал державних послуг «Дія», за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Щодо режиму роботи Охтирської міськрайонної філії, то прийом здійснюється засобами телефонного або електронного зв’язку; подання документів, що фіксують намір клієнта про реєстрацію його як безробітного, здійснюється через портал державних послуг “Дія” https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu. Опрацювання документів проходить щоденно у робочі дні, за результатом чого фахівець центру зайнятості зв’язується з клієнтом для підтвердження та уточнення необхідної інформації. Всі консультації, пов’язані з отриманням соціальних послуг та матеріального забезпечення надаються засобами дистанційної комунікації (телефоном, електронною поштою тощо).

Общество Статус безробітнього
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