В Конотопе BMW врезался в дерево 28 марта, около 21.00, на Путепроводе произошло ДТП с участием автомобиля BMW.

По свидетельствам очевидцев, у машины лопнуло колесо, водитель не справился с управлением и автомобиль влетел в дерево.

По предварительной информации, пассажиры с ушибами и переломами были доставлены в больницу, пишет Голос Конотопа.