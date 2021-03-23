На Сумщине грабителя и вора приговорили к 4 годам лишения свободы Тростянецким отделом Ахтырской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 33-летнего мужчины, который грабил и обворовывал дома.

По данным следствия, нигде не работающий ранее 7 раз судимый за кражи и мошенничество мужчина после освобождения из мест лишения свободы продолжил свое привычное дело - в отсутствие хозяев он проникал на территорию частных домовладений жителей Тростянецкого района, откуда похищал все ценные вещи. Вместе с тем, мужчина решил похитить компрессор с холодильника у своих односельчан. Не имея соответствующего оборудования, он обратился за помощью к знакомому, которому рассказал, что хозяин дома хочет сдать компрессор в ремонт, поэтому попросил снять его. Забрать с собой похищенное обвиняемый не смог, поскольку его остановили соседи.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 4 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 185 УК Украины).