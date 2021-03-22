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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:11183

Мэр Сум ответил отпиской на петицию о ремонте школьного двора

Получила ответ петиция «Капитальный ремонт покрытия школьного двора гимназии 7 и пришкольной территории».

«Финансирования учебных заведений недостаточно, старое асфальтовое покрытие на территории школы 7 и пришкольной территории в неудовлетворительном состоянии. Твердое покрытие в ужасном состоянии: асфальт поврежден, поверхность неровная, ямы, в некоторых местах асфальт отсутствует вообще, бордюры повреждены и частично отсутствуют. Из-за ужасного состояния дорог возле школы и на школьном дворе при неблагоприятных погодных условиях (дождь или мокрый снег) дети не могут попасть в школу, потому образуются огромные лужи, которые невозможно обойти, потому что вокруг вода и грязь. Прошу провести капитальный ремонт покрытия школьного двора, а также пришкольной территории, чтобы ученики, учителя могли безопасно добраться до школы», - писал автор петиции Доценко Светлана Александровна.

Ответ, подписанный мэром Сум Александром Лысенко, максимально бюрократичен, казуистичен и ни о чем:

«Внимательно рассмотрев вашу петицию о капитальном ремонте покрытия школьного двора гимназии 7 и пришкольной территории (http://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/2526) сообщаем.

В соответствии с пунктом 4.3. раздела 4 Положения о порядке предоставления электронных петиций и их рассмотрения органами местного самоуправления города Сумы, утвержденного решением Сумского городского совета от 25 октября 2017 № 2692-МР Сумской городской голова не позднее одного рабочего дня после вступления необходимого количества подписей в поддержку электронной петиции, с целью решения вопросов, затронутых в ней или учета поданных предложений, предоставляет поручение / указание соответствующим исполнительным органам Сумского городского совета проработать вопрос и, по результатам, подготовить проект решения Сумского городского совета или его исполнительного комитета или, в исключительных случаях, дать ответ автору (инициатору ) петиции без подготовки проекта решения.

Исполнительный орган Сумского городского совета, который получил поручение / указание, изучает ситуацию, определяет все возможные пути ее решения и готовит проект решения в двух редакциях:

1) о поддержке электронной петиции и принятия соответствующих мер с целью решения вопросов, затронутых в ней;

2) о не поддержке электронной петиции.

В случае принятия решения о не поддержке электронной петиции в его преамбуле обязательно должны указываться обоснованные основания принятия такого решения.

Управлением образования и науки Сумского городского совета будет разработаны соответствующие проекты решения и вынесен на рассмотрение Сумского городского совета. О результатах рассмотрения проекту решения Вам будет сообщено дополнительно».

Напомним: сумчане уже поднимали вопрос состояния дорог возле этой школы, но в департаменте инфраструктуры сочли его нормальным.

 
Общество
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