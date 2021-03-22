Сумские коммунальщики ликвидировали аварию на канализационном коллекторе у Чешки Благодаря неравнодушию горожан водоканал оперативно устранил аварию вблизи озера Чеха.

Сегодня, 29 марта, благодаря видео сумчанина в социальной сети, работникам водоканала удалось оперативно отреагировать и не допустить попадания сточных вод в озеро Чеха.

К сожалению, из-за безответственного использования канализации некоторыми горожанами образовался затор, который привел к аварийной ситуации.

«Из-за забившейся мусором канализации произошла авария на коллекторе диаметром 500 мм по улице Замостянская. Благодаря сумчанину, который не остался равнодушным и в социальной сети сообщил об утечке, коммунальщики успели вовремя прочистить сеть и восстановить водоотведение, ведь нечистоты могли попасть в озеро Чеха. Данный участок является аварийным. На его реконструкцию разработана проектно-сметная документация. До 200 м поврежденной трубы уже заменили своими силами, однако срочной санации требует еще 930 м коллектора», - рассказал главный инженер Иосиф Тысивский.

Во время прочистки канализационной сети было извлечено кучу бытового мусора, а также аккумулятор, одежда, ветки. Поэтому коммунальщики еще раз призывают горожан использовать канализацию по назначению, не засорять ее, ведь это может привести к серьезным негативным последствиям.

Напоминаем, что сообщить аварийно-диспетчерскую службу водоканала можно по телефонам: (050) 4078110, (067) 5482112, (0542) 700168 и отправить сообщение, фото-, видеоматериалы в Viber по телефону (050) 4078110.