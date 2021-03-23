Грамотне проектування – гарантія на роки Весна набірає обертів і це вносить свої корективи в настрої сумчан, але плани дорожньо-будівельних компаній залишаються незмінними: тиждень-два - і спецартилерія котків та асфальтоукладальників вирушить на дороги місцевого та державного значення.

Жодні якісні дороги і мости не будуються без грамотного проектування, і на крок попереду ті громади, які своєчасно подбали про розробку проектно-кошторисної документації майбутніх об’єктів будівництва.

Компанія RGM group не перший рік проектує дороги, парки, тротуари та майданчики. Маючи усі необхідні дозвільні документи, в 2020 році компанія спроектувала більше 100 об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури області.

Це дороги як комунального значення, так і загального. Спроектовано дорогу в Тростянці та численні вулиці в Лебедині. Спеціалісти проектного відділу RGM group розробили проекти вулиць в Сумській та Харківській областях, а в Богодухові успішно завершили проектування тротуарів в міському парку. В Конотопі по проектам компанії ведеться благоустрій близько 20 вулиць та майданчику для паркування автомобільного транспорту.

Проектування в компанії проводяться за допомогою програми для розрахунку вартості проектних робіт та виключно згідно ДСТУ.

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