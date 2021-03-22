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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:04328

Мэр Сум заметил машины на пешеходных улицах в центре

Городской голова Александр Лысенко во время аппаратного совещания поручил профильным структурным подразделениям принять меры для ограничения движения транспортных средств ул. Соборная и Воскресенская.

- Вам нужно готовиться к тому, чтобы составлять акты на всех предпринимателей, которые там ведут свой бизнес и не следят за территорией вокруг. Но они могут сказать, что мы в этом не виноваты, потому что здесь ездят машины, ловите машины и их штрафуйте, потому что это они разбили плитку, разрушили все покрытие, это они разрушаются бордюрный камень и т.д. И они будут правы. Особенно это касается территории у болларда, - обратился мэр к начальнику управления «Инспекция по благоустройству г. Сумы» Руслану Голоперову.

Глава Сум поручил директору департамента инфраструктуры города Александру Журбе проработать вопрос ремонта болларда в пер. Терезова и ремонта ограды в пер. 9 Мая: «Все видите, что происходит - ограждение срезали, заезжают, боллард не работает. И улица Воскресенская у нас уже не пешеходная, а проезжая. Я скажу так - если будет когда-то решение исполкома, то она будет проезжей, а пока улица Воскресенская - пешеходная. Отремонтируйте ограждение или боллард, чтобы автомобили не ездили».

Управлению «Инспекция по благоустройству города Сумы» городской голова также поручил провести работу среди представителей бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность на ул. Соборная и Воскресенская с тем, чтобы территория вокруг их заведений была опрятной.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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