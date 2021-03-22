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На Охтирщині міст отримає нове життя

З початком будівельного сезону, мостовики ТОВ “Сумимостобуд” взялися за більш невідкладні об’єкти Сумщини.

“Сумимостобуд”, що входить до складу RGM group, виконує аварійний ремонт мостового переходу на дорозі територіального значення Т-17-05 Лохвиця-Охтирка-КПП «Велика Писарівка» 135+431 км.

Мостовики вже повністю демонтували старий міст і приступають до омонолічування опор задля посилення їх навантажувальної здатності. Наразі майстри улаштували арматурні сітки і виготовили опалубку.

По завершенню, працівники компанії почнуть монтаж нових мостових плит.

Над цим об’єктом активно працює бригада кваліфікованого майстра Олександра Петровича Безручка, який вже більше 30 років у цій справі. До більшої половини мостів Сумщини Олег Петрович особисто докладав руки чи то на будівництві, чи при ремонтних роботах на них. І це дає розуміння, що мости нашої Сумщини - у надійних руках!

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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