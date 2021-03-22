Сумские дорожники взялись наводить порядок на дорогах после зимы КП «Дорремстрой» начало убирать дороги и тротуары города от гранотсева, песка и других наносов, оставшиеся после таяния снега и льда.

На прошлой неделе был наведен порядок на ул. Роменской (за рядом исключений небольших участков возле остановок общественного транспорта, где еще не полностью растаял лед), ул. Героев Сумщины, ул. Набережной р. Сумки (включая технические тротуары), проспекте им. Шевченко, частично - ул. Привокзальной и пр. Лушпы (вокруг газонов на островках безопасности).

Сейчас продолжается уборка ул. Горького, ул. 20 лет Победы (от центральной городской больницы до ул. Роменской, включая тротуары), ул. Харьковской, ул. Бандеры, пр. Лушпы (проезжая часть) и др.

Работы ведутся круглосуточно (ночью работают «дорожной пылесос» «Джонсон» и три подметально-уборочных машины «Бродвей»).

В целом ежедневно на дорогах города задействовано около 30 единиц уборочно-подметальной и другой спецтехники КП «Дорремстрой» и более 30 рабочих, сообщает сайт КП.