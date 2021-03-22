На Сумщине заведующая детсада скрыла коронавирус. Заведение вовремя не закрыли на самоизоляцию О таком случае во время аппаратного совещания при городском голове Шостки сообщила начальник управления образования Наталья Сергийко.

По ее словам, 15 марта заболела методист одного из детсадов Шосткинской громады. Она, по словам Натальи Сергийко, в это время находилась дома. Однако через несколько дней вирус обнаружили у ее коллег.

«За три дня этот диагноз подтвердился у заведующей учреждения и у воспитателя, который выполнял обязанности секретаря. К сожалению, управление образования не было поставлено в известность ни руководителем учреждения, ни лабораторным центром. Поэтому заведение не был вовремя закрыто на самоизоляцию», - отметила Наталья Александровна.

Интересно, что о случае с коронавирусом в детском саду стало известно от неравнодушного гражданина, позвонившего городском голове. Мужчина, отметил, что из-за вируса боится вести в детсад своего ребенка.

«За что мы тогда платим заработную плату руководителю? Сама заболела и скрыла это. Могли заразиться дети, а потом и их родители. Этого руководителя нужно как-то наказать», - говорил мэр Николай Нога.

Всего, по информации начальницы управления образования, ситуация с заболеваемостью по образовательным учреждениям усложняется. Увеличивается количество педагогов, которые болеют. Поэтому отдельные классы или целые учебные заведения идут на самоизоляцию, пишет ШосткаNews.City.