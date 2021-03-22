По ее словам, 15 марта заболела методист одного из детсадов Шосткинской громады. Она, по словам Натальи Сергийко, в это время находилась дома. Однако через несколько дней вирус обнаружили у ее коллег.
«За три дня этот диагноз подтвердился у заведующей учреждения и у воспитателя, который выполнял обязанности секретаря. К сожалению, управление образования не было поставлено в известность ни руководителем учреждения, ни лабораторным центром. Поэтому заведение не был вовремя закрыто на самоизоляцию», - отметила Наталья Александровна.
Интересно, что о случае с коронавирусом в детском саду стало известно от неравнодушного гражданина, позвонившего городском голове. Мужчина, отметил, что из-за вируса боится вести в детсад своего ребенка.
«За что мы тогда платим заработную плату руководителю? Сама заболела и скрыла это. Могли заразиться дети, а потом и их родители. Этого руководителя нужно как-то наказать», - говорил мэр Николай Нога.
Всего, по информации начальницы управления образования, ситуация с заболеваемостью по образовательным учреждениям усложняется. Увеличивается количество педагогов, которые болеют. Поэтому отдельные классы или целые учебные заведения идут на самоизоляцию, пишет ШосткаNews.City.