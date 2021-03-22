За неделю на Сумщине зарегистрировано 3499 опасных событий

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 71 оперативный выезд. Во время ликвидации пожаров спасены 30 зданий, материальных ценностей на общую сумму 3 млн. 15 тыс. грн.
Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.