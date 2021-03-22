В Сумах ревнивец чуть не убил свою бывшую Полицейские задержали мужчину по подозрению в совершении покушения на убийство.

Предварительно установлено, что причиной такого поступка стала ревность. Как следствие, девушка попала на больничную койку, а мужчину задержали работники полиции.

В субботу, 27 марта, около 19.00 в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Мира в Сумах происходит драка.

Выездом на место происшествия установлено, что в ходе внезапно возникшей ссоры, 24-летний мужчина ножом нанес телесные повреждения своей бывшей 30-летней сожительнице.

Правоохранители задержали злоумышленника на месте происшествия. Женщину с многочисленными травмами госпитализированы в реанимационное отделение больницы для оказания медицинской помощи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.