На Сумщине пожарные пять раз ликвидировали возгорание сухой растительности (видео) В течение 28 марта на территории Сумской области спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности, которые возникали на Бурынщине, Шосткинщине, Роменщине и городах Ромны и Шостка.

Площадь охвачена огнем при данных пожаров составляет более 5 га.

В частности, вблизи села Успенка на Бурынщини, загорелись остатки сухой растительности на площади более 2 га. Жители села, обнаружив пожар, позвонили спасателям. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро начал распространяться на значительную площадь. Преодолев расстояние в 13 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 23-й Государственной пожарно-спасательной части. В 13:20 спасателям удалось локализовать данное возгорание, в14: 40 пожар был ликвидирован.

Еще раз призываем граждан быть ответственными в обращении с огнем и не провоцировать пожаров в природных экосистемах, просит Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.