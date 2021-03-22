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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:13234

На Сумщине псевдоминера отправили под домашний арест

Круглосуточный домашний арест избран мужчине, который 13 раз сообщал о заминировании.

Как сообщила прокурор Кролевецкого отдела Шосткинской окружной прокуратуры Юлия Фонталина, 23 марта года в 21.33 на специальную линию оператора «102» позвонил неизвестный и сообщил диспетчеру о подготовке взрыва железнодорожного вокзала и торгового центра в г. Кролевец Сумской области без конкретизации адреса. Кроме того, он потом еще 12 раз звонил на и сообщал диспетчеру о подготовке взрыва железнодорожного вокзала, автовокзала и Дома культуры в г. Кролевец без конкретизации адреса.

В результате отработки вышеуказанной информации, отделением полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского РОП ГУНП в Сумской области и другими отделами полиции Сумской области установлено отсутствие факта заминирования вокзалов и торговых центров.

Вследствие указанных преступных действий гражданином были внесены элементы дезорганизации в функционирование отделов полиции ГУНП в Сумской области, поскольку силы и средства сотрудников полиции были вынуждено оторваны от выполнения своих функциональных обязанностей, связанных с обеспечением прямых обязанностей, правопорядка, безопасности и здоровья жителей Сумской области. 25 марта прокурор обратился с ходатайством к Кролевецкому районному суду об избрании меры пресечения.

Ходатайство было удовлетворено, и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Право
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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