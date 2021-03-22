В Сумах «работница мэрии» похитила у пенсионерки почти 40 000 гривен Злоумышленница пришла домой к старушке под видом работницы городского совета, заставила достать и показать ей все деньги, а когда женщина отвлеклась, просто украла их и быстро покинула квартиру.

В субботу, 27 марта, домой к 92-летней жительнице Сум пришла незнакомая женщина, которая представившись «работником Сумского городского совета из комитета по начислению пенсий и субсидий», особо не спрашивая разрешения, зашла в квартиру. Начав разговор о том, что якобы пенсионерке насчитали какие-то дополнительные выплаты от государства, как одинокой, злоумышленница через некоторое время сообщила, что в Украине якобы началась денежная реформа, в ходе которой из обращения будут изыматься деньги «старого» образца и обмениваться на новые. Каким образом злоумышленница уговорила старушку показать какие у нее есть деньги. Та, не понимая, чем все может для нее закончиться, достала из тайника пакет с деньгами в сумме 37 700 гривен и передала их незнакомке. Аферистка быстро определила, что некоторые купюры большого номинала «подлежат обмену», а поэтому нужно подготовить для этого соответствующее заявление. При этом, она не сидела на месте, а все время двигалась по комнате, поэтому уже имея в руках сверток с чужими сбережениями, злоумышленница быстро перешла в коридор, а оттуда выскользнула за дверь и покинула подъезд многоэтажки.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала розыск воровки. Правоохранители предостерегают граждан: не будьте слишком доверчивыми, чтобы не попасть в подобную историю. Не пускайте в свои дома посторонних людей, кем бы они ни представлялись. Не рассказывайте им о себе, о своих доходах, не передавайте деньги. Помните, в мире еще достаточно проходимцев, готовых обогатиться за счет других людей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.