Ночью на Сумщине перевернулась легковушка Сегодня, 29 марта в 3:43, в Службу спасения 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи на автодороге между селами Николаевка и Екатериновка вблизи с. Слоут Шосткинского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что водитель автомобиля "Chevrolet Lacetti" не справился с управлением и съехал в кювет с последующим переворачиванием.

Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости на шасси МАЗ и буксировочного троса вытащили автомобиль на дорогу, после чего поставили легковушка на колеса. В результате происшествия водитель не пострадал.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.