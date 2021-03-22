В Сумах будут судить экс-проректора сумского университета за взятку Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего проректора Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, в августе - октябре 2020 года на то время проректор по административно-хозяйственной работе государственного университета, пользуясь служебным положением, требовал от гражданина 5000 долларов США за передачу в пользование помещения овощехранилища, которое было на балансе университета.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Национальной полиции Украины при оперативном сопровождения Управления специальных расследований в Сумской области ДВР Национальной полиции Украины.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает Офис генпрокурора.