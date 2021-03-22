На Сумщине мошенники выманили у пенсионерки 20 000 гривен Пожилая жительница Шостки, передав неизвестному все свои сбережения, якобы на лечение родственников, попавшего в ДТП, впоследствии выяснила, что попала в мошенническую ловушку и сообщила о преступлении в полицию.

За помощью к работникам Шосткинского районного управления полиции обратилась 83-летняя местная женщина и рассказала, что стала жертвой мошенников. По словам заявительницы, вечером ей позвонил неизвестный, назвавшийся врачом и сообщил, что ее невестка попала в дорожно-транспортное происшествие, поэтому нуждается в немедленной операции. Для этого женщина должна была немедленно собрать как можно большую сумму средств и передать их через курьера, который придет к ней домой. Напуганная женщина четко выполнила все указания своего телефонного собеседника и передала неизвестному денежные средства в сумме 20000 гривен.

И только после того, как позвонила невестке, заявительница обнаружила, что имела дело с мошенниками.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. И напоминают гражданам: если ваш собеседник заводит речь о родственниках, которые якобы причиной ДТП или сами попали в аварию, находятся в полиции или требуют немедленного лечения, и для их спасения необходимы значительные суммы денег - знайте, что вы общаетесь с мошенниками. Поэтому обязательно возьмите паузу в разговоре и позвоните родным, выясните ли им нужна ваша помощь и какая именно. Никогда не поддавайтесь панике и эмоциональном давления со стороны собеседника. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.